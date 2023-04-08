高通日前推出新一代Snapdragon 7+Gen 2晶片（第二代驍龍7+），不同於上一代由三星代工，這次改由台積電4奈米製程打造，據國外實測，CPU效能幾乎不輸給 Snapdragon 8+ Gen 1。手機晶片達人透露，這顆晶片直接幹掉聯發科（網友暱稱發哥）很多案子，讓聯發科只能砍掉一堆天璣8000系列、天璣9000系列後續晶片。

高通去年推出Snapdragon 7 Gen 1採用三星4奈米製程，但因效能僅小幅度提升，功耗過高造成發熱問題，不受市場青睞，在中高階市場被聯發科天璣8000系列全面壓制，高通為了扳回頹勢，新一代晶片製造全被台積電包下，包括Snapdragon 7+ Gen 2和Snapdragon 8+ Gen 1。

快科技引述業界人士看法，第二代驍龍7+產品力上比天璣8100、天璣8200更值得買，同時也配合驍龍8+堵死了聯發科天璣9000。

手機晶片達人指出，高通這顆Snapdragon 7+Gen 2，幹掉聯發科很多案子，讓聯發科只能砍掉一堆天璣8000系列、天璣9000系列後續晶片。換句話說，聯發科砍掉這麼多晶片，可能是認為打不過Snapdragon 7+Gen 2。

高通全新Snapdragon 7+ Gen 2採用Kryo CPU 1+3+4架構，包括1個超級核心，3個性能核心和4個效率核心，超大核最高主頻高達2.91GHz，性能對比上一代7系堪稱脫胎換骨，CPU提升50%，GPU提升2倍，預定中階手機之王應該沒懸念。目前該處理器已獲包括紅米、realme等採用。

對於高通第二代驍龍7+改由台積電4奈米打造，對決聯發科天璣8000系列後續晶片，引發PTT網友討論，不少網友表示「高通不是輸給發哥 是輸在他找三星代工」、「7+ Gen 2 是真的強 FPS穩定度/溫控/功耗全面打爆發哥 價格更變態」、「5G競爭贏了後來可能又輸了？」、「99發哥 能打8+Gen2的生的出來嗎」。

但有其他網友謢盤發哥，「G2+不就是閹割版8G2+看不出有哪裡技術進步」、「8000系列定位被威脅是沒錯，9000還難說」、「打不過取消很正常啊.難不成做出來山積比較好嗎？」、「要感謝發哥。高通才終於肯用台積製造」、「然後發哥繼續軋空….從500軋到現在快800了」。