總統蔡英文此次美國行牽動國際情勢，耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）表示，美中緊張局勢達到臨界點，在大陸有業務的美國企業可能希望拿出「B計畫」，以防兩國關係持續惡化。

商業內幕報導，羅奇接受CNBC採訪時表示，眾議院議長麥卡錫和蔡英文提到美台間的友誼，以及經濟自由、和平與地區穩定的重要性。他說「所有對大陸做出巨大承諾的跨國企業，都希望至少開始制定B計畫」。

羅奇說，雖然美國政界人士沒有明確表達，但麥卡錫與蔡英文的會晤是支持台灣的最新跡象，這代表美中關係逼近臨界點。他說，這對大陸是條紅線，去年8月反擊了，這次會晤之後可能也會有所回應，「這顯然是向他們發出真正的警告意味，我們繼續踩在他們脖子上」。

羅奇近幾個月一直對美中關係表示擔憂，此前他曾示警，美國目前的經濟困境，可能會為大陸鞏固主導地位敞開大門，而像是「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）等經濟學家，也不斷警告大陸與俄羅斯深化合作，以及持續增強的經濟實力。

羅奇表示，隨著潛在衝突的可能性上升，一些企業已經開始將業務轉移出大陸，例如蘋果也在計畫，將產線分散至越南、印度等國家。