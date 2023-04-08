前總統馬英九昨（7）日結束訪陸行程返台，卻未見先前放話要來接機的獨派媒體人許維智，引起了外界譏笑，時常評論時事的胸腔科名醫蘇一峰，更在臉書做了首28字的打油詩，嘲諷獨派人士們「說好接機都跑掉」。

針對許維智未現身桃園機場接機一事，蘇一峰昨在臉書寫下「說到做到辦不到，說好接機都跑掉；抗中保台騙到老，笑話一場只會鬧」的28字打油詩嘲笑他。

許多網友也在蘇一峰的貼文留言，他們的意見包括「獨派教授們可能都在國外，所以沒回來」、「接個機都辦不到，誰敢指望這些人上戰場」、「抗中保台是他們的生財工具，沒喊可能就沒有舞台沒有錢了」、「笑死人了，出一張嘴我也會」。

另外，國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書發文指出，全台灣媒體都看到，她包的三台開往桃園機場的遊覽車，確確實實的從台北市議會發車了，就唯獨獨派教授們沒上車，先前跟她對嗆的醫師吳欣岱，更還直接躲起來，她狠酸「果然是台獨打嘴砲，接機沒人到」。