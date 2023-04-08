藝人曾智希有著甜美外型跟超魔鬼身材，更因為俏麗短髮讓她被粉絲封為「小郭雪芙」，2022年8月她嫁給交往多年的陳志強後，不時在社群曬出夫妻日常，感情超級甜蜜。最近她去泰國拍攝新八點檔，把握機會體驗泰服，未料衣服本身的設計，令她露出香肩跟白皙皮膚，讓一旁的陳志強看到出神。

曾智希7日跟劇組飛往泰國拍攝，剛好6日是同劇演員謝承均的生日，她開心幫對方慶生之外，也趁機穿上泰國傳統披肩服飾過過癮，只見白色上衣配上粉色裙子，難得有機會穿這種衣服，曾智希樂得直呼：「這次來泰國真的解鎖好多成就」，也表示雖然拍攝很辛苦，卻帶給自己滿滿的回憶，因此一切都很值得。

曾智希赴泰國拍攝，當天正好是謝承均的生日。(圖/曾智希 IG)

有趣的是，跟愛妻一同前往泰國的陳志強，雙手揹在後方，笑著凝視曾智希，讓她打趣說：「看我穿泰服看到出神的強強」，也逗樂大批粉絲們，在留言區回應：「一定要出神的，這個泰國姐姐有點太美」、「眼神真的證明一切」、「好有愛的眼神喔」、「好美的智希，辛苦了，找時間休息喔！」、「智希好美！！！」

曾智希跟謝承均感情很好。(圖/曾智希 IG)

曾智希去泰國前曬跟謝承均的同框照，意外釣出陳志強。(圖/曾智希 IG)

事實上，曾智希跟同劇演員謝承均在上一檔戲《天之驕女》有過合作，因此培養出好交情，這次接下新八點檔《天道》遠赴泰國拍攝，她曾曬出跟謝承均同框比YA的照片，還在配文寫下：「我們要去度蜜月了」，釣出陳志強標註謝承均的帳號開玩笑說：「給我說清楚！哪個野女人！！」，謝承均見到陳志強吃醋，則識趣回覆：「你的好女人」，也見證夫妻倆的甜蜜感情。