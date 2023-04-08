巴西媒體稍早報導，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與中國大陸領導習近平正在商討一份聯合聲明，以支持和平解決烏俄戰爭。魯拉計劃於4月11日至15日前往北京和習近平會晤，屆時都還有可能做出調整。

據巴西媒體《UOL》7 日報導，巴西前總統魯拉和中國國家主席習近平正在進行商討，希望能夠達成一份聯合聲明，以支持和平解決烏克蘭危機。由於烏克蘭問題非常敏感，相關協商由巴西總統府直接進行，駐北京大使館參與甚少。

Lula e Xi negociam declaração conjunta defendendo "saída negociada e pacífica" para Guerra da Ucrâniahttps://t.co/874sbl15uQ — Brasil 247 (@brasil247) April 7, 2023

魯拉一直在倡導建立一個聯絡小組，由沒有直接參與烏俄戰爭的國家所組成，以協助解決危機。然而，中國大陸方面拒絕針對俄羅斯的指控，這使得巴西需要進行外交斡旋。先前魯拉和美國總統拜登在白宮簽署了一份宣告，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。美國政府已明確表示，只有當俄羅斯違反《聯合國憲章》、是唯一的侵略者並且烏克蘭是唯一的受害者時，才會接受巴西作為對話過程中的對話者的角色。

上週，巴西前外交部長、現任總統魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）會見了俄羅斯總統普丁，並確認了俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於4月17日訪問巴西。西方國家對巴西在聯合國安理會投票支持俄羅斯的決議感到驚訝，只有巴西和中國大陸遵從了克里姆林宮的想法。

聯合國主要機構中的其他所有政府都選擇棄權。雖然人們期望中國大陸支持魯拉的和平計劃，但是美國人質疑這一計劃，因為俄羅斯軍隊仍在烏克蘭領土上。白宮和歐洲仍然擔心，如果中國大陸退出談判，習近平將成為國際和平與力量協議的主角。