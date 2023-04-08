今年3月底遭俄羅斯國安當局以間諜罪名逮捕的美國《華爾街日報》記者格斯科維奇，日前他已與律師會面。路透社引述俄國媒體報導，俄國調查人員已以間諜罪名起訴格斯科維奇，但他對於起訴罪名已予以否認。

前身為蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）的俄羅斯聯邦國家安全局（Federal Security Service），3月30日於俄國大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）以間諜罪名逮捕31歲的格斯科維奇（Evan Gershkovich）。聯邦國家安全局聲稱，此前立案調查發現格斯科維奇刺探有關俄羅斯軍事工業區的國家機密。

格斯科維奇3月30日在莫斯科法院由警方護送上車的畫面。（資料照／美聯社）

俄羅斯國際傳真社（Interfax）7日引述不具名人士說法報導，當局已起訴格斯科維奇觸犯間諜罪。塔斯社（TASS）則報導，格斯科維奇已否認當局對他指控的所有罪名，消息來源同樣是不具名人士。

《華爾街日報》也駁斥格斯科維奇有任何情蒐行為，並要求俄羅斯立即釋放該報這位「受到信任、盡職負責的記者」。

美國政府也已敦促俄方釋放格斯科維奇。美方表示，俄方指控的間諜罪行荒唐可笑。

格斯科維奇是冷戰結束後第一個在俄羅斯以間諜罪名遭到拘捕的美國新聞記者。他曾任職法新社、《莫斯科時報》和《紐約時報》等新聞媒體。

克里姆林宮稱，格斯科維奇此前一直以新聞工作掩護刺探情報的間諜行動。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）已經告知美方，格斯科維奇在試圖取得機密資訊時當場遭逮。