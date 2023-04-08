真的太扯！桃園一戶人家，將祖先的骨灰從雲林請回戶籍地，從此開始諸事不順，倒楣了整整1年，直到最近才接到公所電話，竟是當初抱錯骨灰罈，拜的根本是別人家的祖先，直呼難怪衰了整年，連開燈都摔斷手指。

吳姓女子表示，去年5月，他們將爺爺奶奶2個骨灰罈從雲林請回桃園，當時發現爺爺的白色骨灰罈尺寸比原本大不少，覺得相當疑惑，但因為一切都依照公所人員指示，因此放下疑心請回家，還特地為此加價1.5萬元，加大塔位尺寸。

沒想到安置好後，一家人開始接連走霉運，媽媽開個燈泡，竟然因此摔斷無名指，後續也不斷發生各種奇怪的意外，例如誤翻閱到其他人個資、開錯門等，直到今年4月2日接到公所來電，表示去年「給錯骨灰罈了」，才恍然大悟，一家人竟然拜了別人家的祖先整年。

吳女表示，當下未做二次確認自己也有疏失，但主因仍是出在公所人員犯錯，導致他們多次南北奔波，要求至少該賠償加大塔位的1.5萬花費。事後公所也道歉，表示應為公墓管理員開錯塔位的門，釀成疏失，承諾將會予以賠償。

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