藝人隋棠起初是一名模特兒，亮眼外型跟優雅氣質讓她成功轉戰演藝圈，2010年主演電視劇《犀利人妻》更迎來事業巔峰，並因而入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，2015年她跟Tony登記結婚，婚後生下3名小孩，未料今年2月衰捲惡鄰風波，引起社會關注，如今近2個月過去，隋棠專心過生活，6日曬出多張美照，逆天長腿引起粉絲驚呼聲連連。

隋棠在社群平台曬出多張美照：「陰天的台東帥一波」，可見她身穿灰色帽T配上白色短褲，並踩著一雙小白鞋，無論是雙手插口袋、扭腰放電、或拿起攝影機等一系列動作，都散發宛如大學生般的青春氣息，更引人注目的是，逆天長腿找不到一絲贅肉，看上去相當高挑，很難想像真實年齡已經42歲、還是一名三寶媽。

隋棠穿著超減齡服裝，好身材讓粉絲頗為驚豔。(圖/隋棠 IG)

照片曝光後，粉絲們湧入留言區讚嘆：「身材太不科學」、「陰天也好看」、「臉上都沒歲月痕跡，永遠的女神」、「為什麼身材還像少女啊」、「棠棠姐姐怎麼把腿練到這麼直的」、「啊～好想遇到你，真的好美」、「漂亮的人妻」、「期待妳的新戲喔」、「又帥又美！」

此前隋棠爆出2021年入住台北大直8000萬豪宅後，放任小孩嬉戲發出噪音，但其實隋棠家的地板加上海綿已達30公分厚，也配合鄰居砍掉庭院裡的大樹，作息也相當規律，未料小孩卻頻頻遭樓下鄰居咆哮，雙方進入法律程序，但最後經2次調解破局，任何一方若不繼續提告，全案就算正式告終，日前隋棠出席活動時，更透露已經許久沒見到鄰居了，不過未聽說對方搬走。