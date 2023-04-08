高雄三民區合江街透天厝7日晚間發生火警，消防人員撲滅後在1樓發現老夫婦已明顯死亡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區合江街透天厝7日晚間發生火警，消防人員撲滅後在1樓發現老夫婦已明顯死亡。（崔正綱攝）

高雄市三民區合江街4樓透天厝7日晚間發生火警，警消獲報到場搶救，火勢撲滅後在1樓發現老夫妻81歲林姓老翁、76歲曾姓老婦明顯死亡。警方初步調查，疑林翁照顧久病的妻子，以及得知自己將洗腎，心力交瘁、心情低落下，囑咐51歲印尼籍看護「過幾天再回來」，當看護一走後屋內隨即發生火警，兩老葬身火窟，詳細起火原因待釐清。

據了解，曾婦久病不癒，長期臥病在床，林翁雖身體硬朗，與看護一起照顧妻子，不料7日從醫生得知，自己罹患腎衰竭，將面臨終生洗腎，情緒變得相當低落。

7日晚間7時許，林翁出門倒完垃圾，返家後與看護表示「過幾天再回來」，待看護離家後，據監視器拍下，林翁將金爐搬至屋內，隨後晚間8時11分許發生大火，消防隊出動24車56人搶救，火勢於晚間8時54分許撲滅，並在1樓發現林翁、曾婦，兩人已明顯死亡。

據消防局火調科調查，研判起火點應該是在一樓，確切起火原因，還需進一步調查釐清。

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