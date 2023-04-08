唐從聖（右）、王淑芳都認為愛笑瑜珈能夠讓失智人士重新打起精神。（陳俊吉攝）

唐從聖（右）、王淑芳。（陳俊吉攝）

為了失智父母，唐從聖坦言有段時間身心俱疲。（陳俊吉攝）

唐從聖自豪表示只要他逗弄母親，母親都會哈哈大笑。（陳俊吉攝）

理事長王淑芳曾經歷過親人離世的痛苦。（陳俊吉攝）

王淑芳說母親臉上的笑容，讓她決心成立據點。（陳俊吉攝）

唐從聖在今年受邀成為「愛笑協會」首位公益大使，他說雖然他是代言人，但真正參與愛笑活動後，自己才是收穫最多的人，「過去在表演課、演講時，我都跟大家說情感是由內而外的，這次接觸愛笑瑜珈，我才發現笑是可以由外而內傳遞。剛開始笑不出來沒關係，用呼吸去帶，笑久就會變成真的，弄假成真，重點是越多人越好，這是一種群聚效應。」

唐從聖的父母親接連失智，讓他與姊姊們照顧到身心俱疲，回憶起那段日子，他透露曾同時聘請6位看護，但還是搞不定爸媽，「有次晚上10點要錄《全民大悶鍋》，妝髮、服裝都弄好，邰智源、郭子乾大哥們都進棚了，結果我還在講電話，因為當時的陸配阿姨打給我很生氣，她說我媽誣賴她偷錢『唐先生，你趕緊回來，你媽媽說我偷錢，這是道德問題，你現在不回來的話，我馬上走』」，他說他當時已經崩潰，忍不住飆罵髒話，但最後還是得強打起精神加快錄影，好可以快點回家解決問題。

唐從聖的媽媽今年82歲，雖然已經確診失智症10年，但狀況保持穩定，唐從聖說每天都會幫媽媽安排行程，不讓她待在家胡思亂想，「她失智就是我們配合她，我常講別自己一個人照顧，常帶她出門接觸人群，她起初會很抗拒，那我們就連哄帶騙」。

唐從聖為了讓媽媽出門，想過很多方法，他說起初媽媽很抗拒要到據點上課，他就會搬出媽媽年輕時的志工身分，善意的欺騙她說是她要去照顧其他老人家，時間久了，媽媽也不再抗拒出門上課。有時媽媽犯懶不想出門，他就搬出媽媽最信任的教會牧師，「我們會說陳牧師來囉，她就馬上起床刷牙洗臉，如果找牧師，我們就說陳牧師等太久先去教會了」，接著順利把媽媽帶出門活動。唐從聖五花八門的方法，讓愛笑協會理事長王淑芬都忍不住稱讚。

王淑芳成立新北市據點8年多，幫助許多失智患者，她說當初成立據點是因為罹患帕金森氏症、憂鬱症的爸爸，「我從我爸自殺過世後開始做，他罹病後的5年就一直嘗試自殺，他是有計畫性的自殺，前幾次喝農藥都沒離開，最後自殺成功是把我媽騙出門，他喝了最猛的巴拉刈，他知道喝下去大概半天內就離開了，他那時才76歲」。

王淑芳說，爸爸離世後她一直在想，老人怎麼會活得這麼辛苦，還辛苦到要自殺，「那一個月我們全家人都不知道怎麼辦，我一直在想他怎麼會這麼想死，想死到讓我們沒有戒心」，從事廣播工作的她藉由醫師介紹，才知道愛笑瑜珈。

她說，雖然起初也對假笑抱持疑心，但還是帶媽媽一起參加，後來看到媽媽因為旁人影響跟著露出笑容時，她就決定要成立據點，「在那個當下就算不好意思，也會開始笑，雖然是假笑，但後來我媽交到朋友這件事是真的，我也才發現生活不必把自己關在悲傷情緒裡」。她也說，對老人來說最好的陪伴是老人之間的互相關愛，協會也為此建構完善的老老互助系統。

「愛笑瑜珈」源自於印度醫生卡塔利亞（Madan Katatia）在1995年發起的運動，每年5月的第一的周日為笑的連結，希望笑出世界和平。每年活動都是全世界一起連線，繼2016年在台灣舉辦後，今年5月7日的世界愛笑日將於新北三重體育場下午2點與印度、日本、香港等地連線，感受千人大笑的歡樂時光。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。