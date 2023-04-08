法新社報導，這起攻擊事件發生在奈及利亞的貝努埃州（Benue State），貝努埃州州長安全顧問亨巴（Paul Hemba）表示，目前發現46人死亡，仍有多人失蹤，因此死亡人數可能更高。
奈及利亞這個地區的遊牧民族和屯墾農民為了爭奪土地和資源經常發生衝突。
除此之外，奈及利亞的安全部隊也面臨長達14年的聖戰士衝突和分離主義者的襲擊。（譯者：徐睿承）1120408
奈及利亞政府官員今天指出，槍手對中北部的一個鄉村發動攻擊，殺害近50人，為這個地區遭遇一連串攻擊事件的最新一起。
法新社報導，這起攻擊事件發生在奈及利亞的貝努埃州（Benue State），貝努埃州州長安全顧問亨巴（Paul Hemba）表示，目前發現46人死亡，仍有多人失蹤，因此死亡人數可能更高。
奈及利亞這個地區的遊牧民族和屯墾農民為了爭奪土地和資源經常發生衝突。
除此之外，奈及利亞的安全部隊也面臨長達14年的聖戰士衝突和分離主義者的襲擊。（譯者：徐睿承）1120408
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