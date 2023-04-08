總統蔡英文外交之行成果豐碩，會晤美國眾議院議長麥卡錫，國際能見度爆增。金融時報今天揭露，蔡總統、白宮與麥卡錫辦公室三方緊密協調，把風險控管到最低，讓中國難藉口激化緊張。

總統蔡英文今天從洛杉磯搭機返台，結束為期10天的「民主夥伴共榮之旅」。COVID-19疫情之後元首的首次海外訪問成果豐碩，包括與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美國國土上對談。

蔡麥會全球矚目，美國兩黨議員都高調表達對台灣的堅定支持，卻沒有激起中國強烈的軍事反應。英國「金融時報」（Financial Times）7日報導蔡總統訪問，並分析面對中國威脅，台美雙方是如何控管這場重要會議可能帶來的風險。

蔡總統6日向記者說，「這是疫情後首次出訪，我們面對的是更複雜的局勢」，似乎表示希望避免去年8月前美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國採取的行動。當時共軍發起前所未見、長達一週的軍演，包括首次發射導彈飛越台灣。

儘管華府與北京間關係緊張，但北京對蔡麥會的回應，至少到目前為止幾乎沒有聲音。中共用陳腔濫調表達抗議，譴責美國侵犯主權，並威脅採取堅決措施。不過金融時報分析，「武力炫耀大戲卻沒有實現」。

蔡總統在行前記者會上不改謹慎性格，不談中國可能的反應，只表示希望北京展現自制。

旅美中國專家分析，這樣一趟可能激起危機的行程因蔡英文、美國總統拜登幕僚與麥卡錫辦公室三方的緊密協調而處理得當。

例如麥卡錫一邊強調美國並未改變與北京關係的政策，一邊指出兩黨支持台灣的威懾影響力。

前白宮國安會亞洲事務資深主任、喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）告訴金融時報，「各方對風險管理的高度重要性有共同認知。風險被處理的不錯—台北和華府的利益趨於一致」。

根據多位知情人士表示，白宮與蔡總統團隊不斷保持溝通，而蔡總統則和麥卡錫辦公室針對適當的語氣和曝光程度進行協調。白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）也與麥卡錫團隊舉行訪問相關的會議。

但華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印度太平洋研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，目前下結論還太早，特別是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在中國。對北京而言，眼下不是發動大規模軍演的好時機。

再者，蔡總統訪美的同時，前總統馬英九也在中國作客。台灣官員透露，「若中共在馬前總統還在那裡時就開始激烈的軍事脅迫行動，他們希望擄獲台灣選民的任何魅力攻勢都會前功盡棄」。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）告訴金融時報，蔡總統若公開演說，很可能會被北京用來合理化更敵對的回應；而蔡總統決定不公開演說，「讓北京沒有太多激化緊張的空間」。

庫伯認為，進一步的好戰行為仍是可能的，「但那就會很清楚，如果北京以武力回應，中國就會是無用挑起事端的一方」。

目前中國採取的行動，是宣布再度制裁駐美代表蕭美琴，並加上台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」兩機構。

美國方面，接待蔡麥會的雷根圖書館與頒發「全球領導力獎」給蔡總統的哈德遜研究所也上了中共的制裁名單。

此外，台灣海防也緊盯中國福建海事局為期3天，揚言檢查所有通過台灣海峽商船的「巡航巡查行動」。

一名台灣官員表示，必須注意這只是心理戰的招式，還是未來企圖升級的行動開端。「最糟的情況，恐怕會傷害我們的主權，並創造出一個由中國掌控我國部分水域的新現狀」。

分析家也謹慎避免把局勢沒有升級，詮釋成台海緊張關係緩和的訊號。

一位中國學者透露，「中美的激烈對立仍在，而且可能惡化。因此，我不會對台灣議題成功處理抱持太高期待」。

麥艾文則指向未來的關鍵契機：「觀察的轉折點，將會是明年的台灣大選。」（編輯：徐睿承）1120408