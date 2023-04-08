文廷近來挑戰「吊鋼絲」，希望呈現完美演出。（索尼音樂提供）

「Ozone」即將在4月15、16日在台北流行音樂中心舉辦首次大型售票專場演唱會。近期Ozone為演唱會進入閉關期，正在積極籌備表演內容，這次演唱會不僅有團體演出，六人還將有個人舞台，展現各自才華，包括大量的音樂創作及舞蹈表演，讓大家看見他們更不一樣的面貌。其中從小學習武術、大學唸運動藝術系的文廷，為了呈現最特別的演出，主動提議要在演唱會上「吊鋼絲」。

此話說出口後，他才坦承其實有懼高症，但為了給粉絲不同以往的演出，他決定克服自身恐懼，在排練時，雙腿仍止不住發抖，雙臂內側也因長時間被吊掛的鋼絲摩擦和撞擊導致瘀血，但他沒有喊辛苦，依然勤奮苦練，期許演唱會當天能有最好的表現。

Ozone的文廷從小學習武術，運動細胞相當不錯，他曾在選秀節目中表演過幾次特技，也在Ozone出道單曲〈O.A.O.〉中大秀後空翻，表現出他獨特的舞台魅力。而文廷即將在「One And Only」演唱會中挑戰比以往更高難度的「吊鋼絲」特技，表演時需要從超過4公尺的高台躍下，由於他本身有懼高症，表示：「剛開始練習的時候，站在上面腿忍不住會發抖。」

但碰巧的是，這次邀請到的特技老師正好是文廷學生時期的老師，讓他安心許多，因此他勇敢地嘗試跳下來，加上老師不斷的在旁鼓勵及幫助之下，文廷漸漸克服心理障礙，從害怕、擔心到能夠熟練地完成動作，加上本身武功高強，第一次排練就大幅度進步，可以吊鋼絲空翻還兼顧帥氣的落地，也讓他信心大增。