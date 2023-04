Karencici時隔3年,將在5月27日於Legacy Taipei舉辦「Everybody Loves Me Live @ Legacy Taipei」演唱會。她就在即將公布演唱會的前夕,Karencici 在專輯《99%Angel》裡的英文單曲〈thoughtboutu〉竟然在BTS團員「柾國」Jungkook的日前直播影片中,選播成為背景推薦音樂。

她當時被歌迷們轉發通知,才知道自己被BTS Jungkook選播了自己的英文單曲分享給直播的歌迷們,Karencici 又興奮又不可置信,Karencici 表示:「 一開始是網友轉發給我才看到的,真的是超級驚喜,也非常榮幸,沒想到我唯一一首英文歌居然能被Jungkook 喜歡,以後我會多創作全英文歌曲,希望未來有一天,我有這樣的幸運也能跟他合作。」

Karencici 跟韓國樂壇特殊的緣分從2018開始,當時在台灣都還未出道的Karencici首張迷你專輯《Blow Up》就是由韓國音樂廠牌Ocean Star Music在韓國發行 ,並在首爾江南區舉辦了發片記者會。

她當時主打歌〈Go On〉請到韓國節目「show me the money」節目中的熱門饒舌歌手Junoflo跨刀創作及演唱,2022年也和韓國電視劇「社內相親」片尾曲的演唱歌手Moon Sujin合作歌曲〈The Sweetest〉。Karencici 「Everybody Loves Me Live @ Legacy Taipei」演唱會門票將於14日中午12點於寬宏售票系統正式開始啟售。