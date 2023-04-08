總統蔡英文7日凌晨在返程過境洛杉磯，與隨團記者茶敘時表示，前總統馬英九赴中稱台灣和對岸「都是中華民國、都是中國」的說法是1970年代論述。媒體人黃揚明表示，蔡英文是內行人說外行話。

針對蔡英文的說法，黃揚明7日在臉書粉專貼文表示，蔡英文很明顯是內行人說外行話。1990年，前總統李登輝成立「國家統一委員會」，隔年通過「國家統一綱領」。即使2000年首次政黨輪替，前總統陳水扁就職時提出的「四不一沒有」中的「一沒有」，就是指「沒有廢除國統綱領與國統會的問題」，但阿扁任內沒召集過國統會，形同冷凍狀態。

黃揚明指出，蔡英文則曾在2000年5月20日至2004年5月19日期間擔任陸委會主委。現今陸委會官網上都還掛著「國家統一綱領」這個歷史文件的相關紀錄，她不可能不知道這些兩岸論述的演進過程。一直到陳水扁第二任的2006年2月，陳水扁才將這國統會、國統綱領廢止。那時，蔡英文擔任的是行政院副院長。

黃揚明接著點出，馬英九或許一直在落實那已廢止的「國家統一綱領」，馬英九執政末期雖已無法被台灣主流民意接受，但不代表蔡英文可以戲謔地說馬英九的論述是1970年代的論述。更何況，存在的歷史不該被扭曲、消失。