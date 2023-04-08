曾家璽在操作油槍、與客人互動上，都十分熟練。（李奇叡攝）

講起很多人願意對他伸出援手，讓曾家璽不禁哽咽。（李奇叡攝）

曾家璽因為截肢，無法撐傘只能穿雨衣，可能因此無法坐公車去上班，他就拖著一個小推車，把生活必需用品都放在裡面。（李奇叡攝）

加油過程中，曾家璽覺得最困難就是「收錢」的環節，因為有時零錢盤摩擦力不足，可能會因此掉落，為了解決這個麻煩，他就在零錢盤上加了一片小小的草皮。（李奇叡攝）

現年48歲、原先擔任配電外線技術員的曾家璽，2021年遇上工傷意外，雙手截肢。人生遭遇大難的他，態度沒有想像中的低落，反而是積極地找到陽光基金會的協助，到陽光加油站工作、半工半讀，並抱持著樂觀的態度看待這個社會，但講起他人的協助，他一度哽咽落淚。

曾家璽老家在花蓮，近年隻身北上桃園工作，不料2021年1月，他工作過程中因手上拿著的電線前端外皮剝落，又不慎碰觸到高壓電線，當場被電到昏迷，緊急送醫才保住這條命，但左臂全肢都被切除，右臂則從手臂以下切除，腳底更直接破了個洞。

曾家璽說，從住院到出院大概一個月的時間，每天都待在家裡，因為傷口沒有癒合而無法動彈，但他意識到，若持續如此就沒有復原的可能，因此他主動找到陽光基金會的社工尋求協助，在復健過程中，也才意識到自己還有再活動的可能性，因此很積極地接受指導，針對肌耐力復健。

後續在陽光基金會轉介下，曾家璽到位於北投的陽光之家接受協助，而在努力的復健和生活訓練下，他慢慢學習獨立生活和工作，現於陽光加油站打工，還另外到大成高中上餐飲觀光科的課程。

「先不要說截肢，未來想做內勤工作，沒有學歷一切都沒辦法」曾家璽坦言，因為自己過去國中二年級就輟學，發生意外以後才真的知道「沒有知識很可怕」，因此得知相關訊息後，就想把學歷補齊，否則像他現在這個狀況，還真的不知道未來能做什麼工作。而在生活忙碌之餘，他也樂愛看書，溫習上課時老師教過的東西。

訪問過程中充滿笑聲，曾家璽展現出樂觀和積極面對人生的態度，他說，自己在意外發生前就隨遇而安，在什麼環境都能生存，即便遭逢大難，他也直言「不覺得心情會因此變差」，由於他時常為他人著想，比較困擾的反而是「不好意思麻煩別人」。但只要有人願意幫忙，曾家璽就一定會主動嘗試，表現出異於常人的衝勁，想辦法改善自己的生活，也是因為如此，讓陽光基金會的社工能透過他的反饋，持續尋找能協助他的方法。

像是加油過程中，曾家璽覺得最困難就是「收錢」的環節，因為有時零錢盤摩擦力不足，可能會因此掉落，為了解決這個麻煩，他就在零錢盤上加了一片小小的草皮，增加摩擦力；又或是因為截肢，無法撐傘只能穿雨衣，可能因此無法坐公車去上班，他就拖著一個小推車，把生活必需用品都放在裡面。

不過就算再樂觀，人生中總會有難以解決的困難，被問到生活中最麻煩的是什麼？曾家璽笑著回答「我可以煮泡麵，切菜、煮菜，但不能夠自己打蛋，因為蛋沒有著力點」。語畢，他又爽朗地笑了起來。

「難過沒有，感動的地方很多」，講起很多人願意對他伸出援手，讓曾家璽不禁哽咽，落下男兒淚；他說，在幫客人加油的時候，許多人都會主動幫忙，而基金會也會想盡辦法，讓他能夠自己操作。他感性說道，每個在生命中出現的人都很特別，受傷以後才知道，台灣原來有那麼多好人。