佛光監獄佈教師黃重義深入死牢24年，陪伴極刑犯走過人生最後一程，他其實也是受害者家屬，因為其妻舅的陳姓女兒在23年前遭犯人郭俊偉狠心殺害，黃重義竟巧合的是郭俊偉的輔導師，郭在得知其身分後，只冷回「錢都賠了」，言語間毫無悔改之意，黃重義也因此連連搖頭，認為世間有人就是「天生惡人」，並支持法務部執行死刑。

2000年6月23日深夜，郭俊偉與友人謝志宏相約喝酒兜風，在台南縣歸仁鄉超商搭訕陳女並邀約一同出遊，當年僅18歲的陳女答應同行，但雙方在過程中發生口角，陳女被郭俊偉強押回家性侵，陳女事後要求返家，卻在途中遭郭殺害，而張姓農民當時路過目睹行兇畫面，同樣遭到滅口，因犯案過程殘忍冷血，「歸仁雙屍案」在當時震驚全台。

郭俊偉23年前性侵殺害陳姓女子，更將目睹此案的張姓農民滅口，手段極為殘忍。（圖／報系資料照）

「小舅在女兒走了之後難過很久，最後也跟著離開了。」黃重義說，這樁血案在家族中留下難以泯滅的傷痛，受害者的父母痛徹心扉，最終在喪女之痛中鬱鬱而終，而他多年後在監獄中遇上郭俊偉，郭俊偉的反應卻再度讓人髮指。

黃重義提到，起初為了不影響郭俊偉情緒而沒有表明身分，郭在每次的會談中則是不斷抱怨司法不公，並攀咬在場友人謝志宏共同犯案，害謝志宏苦蹲20年冤獄，在2020年5月才無罪釋放，直到雙方建立信任關係後，黃重義才坦承自己是其手下受害者的姑丈。

「他只跟我說『錢都賠了』。」黃重義說，郭俊偉發現眼前人是自己殺害者的家屬後並未有情緒反應，冷血話語更透露出毫無悔改之情，且絲毫未見任何愧意，之後仍持續接受輔導，並向「受害者家屬」大吐苦水，冷血行徑讓他感嘆「有人就是天生的惡人」，因此他只能用專業安慰妻子一家，讓他們能弭平傷痛、放下怨恨。

受朋友郭俊偉陷害，而在苦牢多了20年冤獄的謝志宏也是黃重義的輔導學生，黃重義的內姪女遭郭俊偉殺害，謝志宏也因此案冤枉入獄，在監所中，謝志宏多次向黃重義表示不公平，認為自己並無作惡，卻得在不見天日的牢房中埋葬青春。

面對謝志宏的悲憤，黃重義則以佛教經典耐心開導，而在諄諄善誘下，謝志宏終於等到雲開月明、沉冤昭雪的時刻，如今他已重回生活正軌，並與黃重義保持書信聯絡，他也不斷感謝黃重義的耐心和諒解，給他得以重新面對人生的力量。

黃重義身為受害者家屬，輔導兇手郭俊偉多時後才袒露身分，郭俊偉卻只回應「錢都賠了」，態度讓他連連搖頭。（圖／劉耿豪攝）

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