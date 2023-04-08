苦情歌后蔡秋鳳推出台語新專輯《憐朱安》，坦言是自己出道45年來自己最最滿意的一張專輯，笑說：「要做自己的理想中的音樂，要付出很多代價。」堅持不透露為了音樂夢想自掏腰包花了多少錢？蔡秋鳳僅低調表示：「想在沒有合約的時候，做一張真正屬於自己的代表作，要讓大家聽到不一樣類型、突破自已的歌曲。」

蔡秋鳳說：「這張專輯出道以來的理想，邀來陳國華老師製作，徐嘉良、何啟宏填詞作曲，都是自己找的理想人選，想說要改變、要突破就要這樣做。」雖然早有心理準備，但仍被陳國華在錄音時磨到不行，「以前錄專輯4天就能錄好，這次光第一首歌〈你去了遙遠的地方〉就錄了1個月，「很謝謝國華老師的耐心」。

蔡秋鳳想在沒有合約的時候，做一張讓大家聽到不一樣類型、突破自已的歌曲。（圖／侯世駿攝）

提到多年的歌壇歷程，蔡秋鳳說當年童星時期曾簽約過新加坡唱片公司「東尼機構」，公司還計畫將她送到日本培訓練唱歌，但因為家人反對而作罷。之後轉投本土唱片公司，以一首〈什麼樂〉一砲而紅，蔡秋鳳卻因此經常爆哭，她無奈表示：「我從小就很愛美，以前唱片公司都把我包裝成村姑，說這樣才會符合市場要求，要像鄰家姑娘，每次出專輯定妝都會哭，因為造型實在很土、俗又有力。」

20歲那年蔡秋鳳就以〈什麼樂〉紅遍歌壇，她回憶當時到處演出，還在各地夜市辦過簽唱會，還被歌迷拉下台撞到頭，險些破相，「真的只能說是唱到哭、唱到吐血，有次聯美歌廳的演出，我因為沒有聲音，但也不能推掉，最後上台只能對嘴」。

愛美的蔡秋鳳其實很受不了以前唱片公司都把她包裝成俗又有力的鄰家姑娘。（圖／侯世駿攝）

蔡秋鳳近年因耳疾怪病纏身，讓她一度萌生退休念頭，「那時候因為耳朵有問題，醫生說不要有壓力，讓喉嚨跟耳朵受影響，那時也剛好合約滿了」，本想就此引退歌壇，卻被綜藝大哥吳宗憲邀約上節目打歌，「我說我已經不唱了，他說幹嘛不唱了？還說我是台灣『鄧紫棋』，當下真的有被他這句話鼓勵到，所以才催生出這張全新的專輯」。蔡秋鳳和吳宗憲是多年好友，早在唱校園時期就認識至今，專輯錄完第一時間就讓好友鑑賞，「憲哥跟我說，聽到了完全不一樣的曲風，有嚇一跳，猛誇我說：『了不起、讚、真的不容易。』」，也謝謝因為疫情，剛好讓自己多了3年的休息時間，病況好轉不少。

最近開始忙著國內外演出，曾在2014年站上小巨蛋開唱的蔡秋鳳說：「本來疫情前就想開大型個唱，覺得現在時間過了，辦一次就夠了。」笑說唱一次小巨蛋會老10歲，「壓力太大了，第一次是「憨膽（台語）」，現在很需要安全感，等時機成熟再說吧」！

很需要安全感的蔡秋鳳認為目前還不是開演唱會的好時機。（圖／侯世駿攝）

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