苦情歌后蔡秋鳳推出台語新專輯《憐朱安》，坦言是自己出道45年來自己最最滿意的一張專輯，笑說：「要做自己的理想中的音樂，要付出很多代價。」堅持不透露為了音樂夢想自掏腰包花了多少錢？蔡秋鳳僅低調表示：「想在沒有合約的時候，做一張真正屬於自己的代表作，要讓大家聽到不一樣類型、突破自已的歌曲。」
蔡秋鳳說：「這張專輯出道以來的理想，邀來陳國華老師製作，徐嘉良、何啟宏填詞作曲，都是自己找的理想人選，想說要改變、要突破就要這樣做。」雖然早有心理準備，但仍被陳國華在錄音時磨到不行，「以前錄專輯4天就能錄好，這次光第一首歌〈你去了遙遠的地方〉就錄了1個月，「很謝謝國華老師的耐心」。
提到多年的歌壇歷程，蔡秋鳳說當年童星時期曾簽約過新加坡唱片公司「東尼機構」，公司還計畫將她送到日本培訓練唱歌，但因為家人反對而作罷。之後轉投本土唱片公司，以一首〈什麼樂〉一砲而紅，蔡秋鳳卻因此經常爆哭，她無奈表示：「我從小就很愛美，以前唱片公司都把我包裝成村姑，說這樣才會符合市場要求，要像鄰家姑娘，每次出專輯定妝都會哭，因為造型實在很土、俗又有力。」
20歲那年蔡秋鳳就以〈什麼樂〉紅遍歌壇，她回憶當時到處演出，還在各地夜市辦過簽唱會，還被歌迷拉下台撞到頭，險些破相，「真的只能說是唱到哭、唱到吐血，有次聯美歌廳的演出，我因為沒有聲音，但也不能推掉，最後上台只能對嘴」。
蔡秋鳳近年因耳疾怪病纏身，讓她一度萌生退休念頭，「那時候因為耳朵有問題，醫生說不要有壓力，讓喉嚨跟耳朵受影響，那時也剛好合約滿了」，本想就此引退歌壇，卻被綜藝大哥吳宗憲邀約上節目打歌，「我說我已經不唱了，他說幹嘛不唱了？還說我是台灣『鄧紫棋』，當下真的有被他這句話鼓勵到，所以才催生出這張全新的專輯」。蔡秋鳳和吳宗憲是多年好友，早在唱校園時期就認識至今，專輯錄完第一時間就讓好友鑑賞，「憲哥跟我說，聽到了完全不一樣的曲風，有嚇一跳，猛誇我說：『了不起、讚、真的不容易。』」，也謝謝因為疫情，剛好讓自己多了3年的休息時間，病況好轉不少。
最近開始忙著國內外演出，曾在2014年站上小巨蛋開唱的蔡秋鳳說：「本來疫情前就想開大型個唱，覺得現在時間過了，辦一次就夠了。」笑說唱一次小巨蛋會老10歲，「壓力太大了，第一次是「憨膽（台語）」，現在很需要安全感，等時機成熟再說吧」！
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