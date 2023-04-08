今（8）日仍受東北季風影響，但雨勢逐漸趨緩，僅剩東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，北部白天回溫不明顯，高溫僅19度；明起至下周五（9至14日）暖熱如夏。下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動跡象，專家指出，發展成颱風「珊瑚」的機率約為20％。

今晨最低溫在新北14度，北部整天偏涼，白天高溫僅19度、中部23度、南部26度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今鋒面雨帶已遠離，西半部多雲時晴，花、東偶有零星飄雨機率。

最新模式模擬顯示，明日至下周五（9至14日）連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升；下周一至周五暖如夏，北部高溫升至30度、南部則達35度左右，各地早晚仍微涼。

最新歐洲系集模式模擬及美國模式模擬皆顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率約為20％，應持續觀察。