台南環保局仁德回收場今（8）凌晨12點28分發生火警，現場全是堆積成山的易燃回收物，大多為木材及彈簧床廢棄物，造成整座「回收山」起火燃燒。（翻攝自記者爆料網）

台南環保局仁德回收場今（8）凌晨12點28分發生火警，現場全是堆積成山的易燃回收物，大多為木材及彈簧床廢棄物，造成整座「回收山」起火燃燒。（翻攝自記者爆料網）

台南環保局仁德回收場今（8）凌晨12點28分發生火警，現場全是堆積成山的易燃回收物，大多為木材及彈簧床廢棄物，造成整座「回收山」起火燃燒。（翻攝自記者爆料網）

台南仁德一處環保局回收場，今（8日）凌晨0時28分發生大火，由於起火點回收場內堆積大量廢棄回收物，火勢相當猛烈，整個烈焰將仁德夜空照亮，濃煙嚴重影響附近空氣品質，消防局先派出22輛車前往搶救，但搶救一夜火勢仍未撲滅，廢棄物仍在悶燒，搶救困難，詳細起火原因還有待消防局調查釐清。

消防局表示，現場大部分都是木材及彈簧床廢棄物，燃燒面積大約500平方公尺，目前已將現場用水線分隔圍堵，但到清晨火勢仍不小，目前仍加派人手搶救。