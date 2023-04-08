美國高球名人賽樹木倒塌，場館人員緊急淨空球迷。（美聯社）

美國高球名人賽樹木倒塌。（美聯社）

A tree fell at The Masters 😧pic.twitter.com/9QfyXQz49P — The Sporting News (@sportingnews) April 7, 2023

美國高球名人賽出現重大意外，8日的第2輪賽事，第17洞觀眾區的附近有3顆松樹忽然倒下，嚇壞了周圍的球迷，他們迅速跑開無人受傷。場館人員緊急清理現場，當日比賽宣告暫停，該日還有一些選手沒有打完18洞。比賽場地是美國喬治亞州著名的奧古斯塔球場，樹木倒塌的原因是強風吹襲。

大師賽公告：「奧古斯塔俱樂部證實強風導致3棵樹木倒塌，沒有造成任何傷亡，觀眾的安全永遠是我們的第一優先，我們將會持續觀察這幾日的天候。比賽將於（美國時間）周六上午8時重開。」帶有強風與閃電的雷暴正在接近該地區，預計台灣時間周日才能繼續比賽。

現場一位目擊者Megan Hill對地方媒體說：「我當時坐著，等待下一組選手過來，樹木忽然倒下，我們左邊8至10張椅子被壓倒，我起身尖叫，害怕樹木會壓在我身上，它倒在我們左方，太可怕了。」樹木尚未倒下時，已有人注意到樹上的松果開始掉落，另一位目擊者說：「我們聽到斷裂的聲音，然後大家四散驚逃。」

美國名將柯普卡（Brooks Koepka）打完18洞暫以-12桿領先，西班牙好手拉姆（Jon Rahm）落後3桿居次，但他當日因為樹倒意外只打完了前9洞。