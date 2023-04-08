運動風穿搭近日很夯，一名網友分享，逛街看到一間運動服飾店「lululemon」，進去後卻被商品價格驚呆了，隨便一件衣服動輒就要2000-3000元，讓他猜測該品牌可能很快就會消失，不料實際搜索卻發現該品牌2022年銷售額比Adidas還要強，奪下了第二名的位置，僅次於大魔王「Nike」，也引起網友討論，不少買過的人都大讚，lululemon用料和剪裁都超讚，而且很耐穿。

一名網友近日在PTT上分享，最近逛街看到一間運動服飾店「lululemon」，進去逛逛卻被衣服的價格驚呆了，一件慢跑衣要3290元、慢跑褲則要2690元，但明明衣服的設計也不是很特別，讓他忍不住懷疑這個牌子是把人當盤子，也認為運動服飾賣這麼貴肯定很快就會被市場淘汰。

原PO表示，回家以後搜尋了一下「lululemon」，卻發現去年（2022年）該品牌在運動類服飾裡面的銷售額竟然排行第二，僅次於大魔王「Nike」，讓他非常驚訝，也很好奇這個牌子到底在貴什麼？真的有那麼好穿嗎？

貼文引起網友討論，不少人驚呼「lululemon」贏過「Adidas」也太驚人了。另有許多買過的網友分享，這個牌子單價雖高，但用料和剪裁真的讚，穿起來很好看，而且久久不壞。「舒適修身，穿過就回不去其它運動品牌了」、「用料很屌，穿很多年也沒有變形」、「用料好穿很多年也沒變形+1」、「用料、剪裁、品牌形象都比較好」、「蹄形好看、延伸性好」、「胖胖的人穿也好看」。

不過，也有網友認為「lululemon」的服飾單價真的太高了，市面上其實有其他CP值很高的平價牌子，包括UNIQLO、迪卡儂與Mollifix等等可以選擇。