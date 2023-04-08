2024大選，國民黨徵召總統參選人情況仍未明朗，讓不少基層焦慮。國民黨台北市議員游淑慧認為，不該一直問新北市長侯友宜什麼時候表態，而是黨中央應該要有作為，更不該傷害侯友宜。游淑慧感嘆表示，「二桃殺三士」的劇碼，為什麼一直在國民黨不斷上演？

游淑慧昨(7)日在政論節目《少康戰情室》中指出，黨中央應該要有作為，到底徵召辦法是什麼，而不是去問侯友宜到底什麼時候表態。游淑慧強調，當遊戲規則還沒有確定時，一直去問別人要不要選，根本是要讓這些人掉進陷阱裡。

游淑慧也直言，無論黨中央屬意的對象到底是誰，起碼要有一個共識，就是無論如何，都不要傷害侯市長；，新北市立委的輔選或全部區域立委輔選，侯都將扮演重要角色。

游淑慧認為，侯友宜一直都很低調，或許會被認為很無趣，但另一方面，若直接說黨中央辦法沒出來要怎麼表態，就變成松信選區翻版，現階段不是一直去要求侯友宜要怎麼做，而是黨中央明確的制度要出來。游淑慧也感嘆表示，「二桃殺三士」的劇碼，為什麼一直在國民黨不斷上演，掌握黨機器的人可以有更具體作為。