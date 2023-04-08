遭88槍案「紅龜」剁斷雙掌 ，台南角頭「囝子菖」駕BMW自撞慘死。（翻攝照片）

綽號「囝仔昌」、有「永康狂人」之稱的男子劉子賢因與台南角頭「紅龜仔」洪政軍起糾紛遭砍雙掌，出獄後曾誓言報仇，6日卻發生開車自撞身亡，「紅龜仔」也因學甲88槍擊案遭收押；據了解，劉男駕駛的BMW未改為殘障用車，他僅用雙臂開車讓警消相當驚訝，監理單位表示此舉已違法且很危險。

據ETtoday報導，劉子賢雙掌被砍斷卻駕駛「未改裝成殘障用車」的BMW上路自撞身亡，救援的消防人員見狀相當驚訝；對此監理單位表示，若雙手雙腳中失去一肢，仍可重新考照，但劉男是已無雙手，不符合身心障礙者的報考要件，已違規，研判當時劉男是用雙臂開車，具高度危險性。

2014年劉子賢與台南海線角頭「紅龜仔」洪政軍爆發糾紛後雙掌遭剁，還因案入獄，一度萌生死意，報仇成了他走下去的唯一動力，他曾在獄中投書爆料當年是因「紅龜仔」綁架1名酒店小姐，並準備向女子男友勒索300萬，他出面阻止，洪挾怨擺下「鴻門宴」痛下殺手，要求媒體為他平反黑吃黑的指控。

劉子賢提及，「紅龜仔」忌憚他懂得改槍，擔心日後遭報復，發狠斬斷他的雙掌；劉男去年8月出獄後，一心想復仇，積極鍛鍊身體外，還尋求醫療科技裝回義肢雙掌，洪政軍犯下88槍擊案後，他擔心對方被補，一度以個人名義在網路發文直接約洪男在永康大灣拚輸贏，但未獲回應。

劉男6日開車北上時，在高速公路發生車禍意外身亡，驚動台南許多道上兄弟，好友們都在臉書發文哀悼，但也因劉男之死，讓台南一場可能發生的腥風血雨意外落幕。