現代人手機不離身，連上大號都會帶進廁所，有網友好奇詢問，以前沒手機可以滑，大號時都在廁所做什麼事？引起大批網友討論，其中以看漫畫居多，也有人會看小說或雜誌。

一名網友在台大批踢踢發文詢問「以前沒手機可以滑，大便時都在幹嘛？」他說，小時候家裡廁所放了一堆報紙、雜誌，還會因濕氣重而發霉；好奇大家以前沒有手機可以滑的時候，大號都在做什麼事打發時間？

貼文曝光立刻引起許多討論，網友紛紛留言「看漫畫」、「以前家裡廁所會放蠟筆小新漫畫」、「看漫畫，難怪租書店的漫畫都臭臭的」、「電玩攻略本、雜誌、小說、柯南」、「小時候上大號時一口氣讀完整本三國演義」、「哈利波特有一整本在廁所看完的」。

還有網友笑說「研究沐浴乳和洗髮精上面的成分」、「看各種產品介紹或發呆」。有人則提醒「大便的時間越長得痔瘡的機率越高」、「專心大便，傻子才在馬桶上待那麼久」、「大便就2、3分鐘的事，到底要看啥？」