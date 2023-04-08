福建兩海事局發布消息稱，從8日至20日之間，有7天將在福州和平潭兩地的海域舉行不定期實彈射擊。福州海事局發布航行警告，4月8日8-12時、11日8-12時、13日8-12時、15日8-12時、17日8-12時、20日8-12時，羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。此外，平潭海事局發布航行警告，4月10日7時-20時，福建平潭長江澳附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。
據微信公眾號「福建海事」消息，4月7日，福州海事局發布航行警告，4月8日0800-1200時、11日0800-1200時、13日0800-1200時、15日0800-1200時、17日0800-1200時、20日0800-1200時，羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。
具體警戒封鎖區域為：
A：26°25”40”N，119°47”52”E，
B：26°25”31”N，119°48”05”E，
C：26°25”58”N，119°48”45”E，
D：26°26”04”N，119°48”12”E
等四點連線範圍內水域。
4月7日，平潭海事局發布航行警告，4月10日7時-20時，福建平潭長江澳附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。
具體警戒封鎖區域為：
A：25°38′35″N／119°46′08″E，
B：25°36′42″N／119°47′13″E，
C：25°39′39″N／119°51′33″E，
D：25°41′56″N／119°49′35″E
等四點連線範圍內水域。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。