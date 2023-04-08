大陸福建海事局宣布福州、平潭兩海域今起不定期實彈射擊訓練。圖為福建平潭長江澳附近海域開展實彈射擊訓練區域，禁止一切船舶駛入。（觀察者網）

福建兩海事局發布消息稱，從8日至20日之間，有7天將在福州和平潭兩地的海域舉行不定期實彈射擊。福州海事局發布航行警告，4月8日8-12時、11日8-12時、13日8-12時、15日8-12時、17日8-12時、20日8-12時，羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。此外，平潭海事局發布航行警告，4月10日7時-20時，福建平潭長江澳附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

據微信公眾號「福建海事」消息，4月7日，福州海事局發布航行警告，4月8日0800-1200時、11日0800-1200時、13日0800-1200時、15日0800-1200時、17日0800-1200時、20日0800-1200時，羅源灣可門水道連山東南部附近海域組織實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

具體警戒封鎖區域為：

A：26°25”40”N，119°47”52”E，

B：26°25”31”N，119°48”05”E，

C：26°25”58”N，119°48”45”E，

D：26°26”04”N，119°48”12”E

等四點連線範圍內水域。

4月7日，平潭海事局發布航行警告，4月10日7時-20時，福建平潭長江澳附近海域開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶駛入。

具體警戒封鎖區域為：

A：25°38′35″N／119°46′08″E，

B：25°36′42″N／119°47′13″E，

C：25°39′39″N／119°51′33″E，

D：25°41′56″N／119°49′35″E

等四點連線範圍內水域。