國防部長邱國正6日指出，中國大陸航空母艦「山東號」當時出現在台灣鵝鑾鼻東方約200海浬，美國航空母艦尼米茲號則出現在台灣東部約400海里處，外界認為兩方對峙的氛圍十分濃厚。對此，前陸軍中將吳斯懷表示，若中美航母互相監視的情況頻頻發生，對美國未必有利。

吳斯懷昨（7）日在節目《少康戰情室》中表示，很多人把航母戰鬥群作戰想的太過簡單化，一句山東號離台灣2百海浬、尼米茲號離台灣400海浬就講完了。吳強調，航母戰鬥群不是只有一艘航艦，而是有一個標準被配，當然各戰鬥群大小不一樣，有10艘的、有6艘的、且艦載機數量也不一樣。

吳斯懷分析，山東號之所以不敢跑遠，是因為當前還沒有完成詳細的空海水下聯合作戰訓練，還沒有成熟。第二個重點是補給線，開來台灣東部外海能撐多久，像尼米茲號一個航母戰鬥群有十幾艘戰艦、包括巡防艦、驅逐艦、護衛艦、艦載機，人吃的、飛機彈藥、油料消耗十分巨大。

除此之外，吳斯懷還指出，尼米茲號是核動力潛艦不用油，但還是需要一萬噸的飛機燃油，以及7、000噸的飛機彈藥；而山東號是傳統動力航艦，光油就要運載7800多噸、然而航油只能載5000多噸、彈藥也只能載3000多噸，多了就載不下了。

但吳斯懷也提到，美國海軍最大的困難就是後勤補給，儘管山東號是傳統航艦，但離母港很近，美國過來補給線拉的更長，最近的基地是在日本、關島，沒有兩個禮拜到一個月的計畫不可能發航，而尼米茲擺台灣東部外海，吳斯懷也質疑，美國海軍能夠撐多久。