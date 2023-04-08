台中外役監26歲姜姓強盜受刑人在6日逾假未歸，趁前妻載她回監獄收假時偷偷落跑，經過30小時後，昨(7日)傍晚遭專案小組在新北市板橋車站前將他逮捕，現場還有一名騎機車接應的神秘女子，經過清查，該名女子是他的現任女友，警方懷疑姜嫌是為了見女友鋌而走險逃獄。

警方調查，這是姜嫌到外役監後第一次放假，因此臨時起意不返回監獄，警方攔查姜男時，他已在板橋活動一段時間，原先穿的深色球鞋也換成夾腳拖鞋，現場還有一名女性，但該名女子稱她只是借摩托車給姜嫌不清楚發生什麼事，但經過清查，發現這位女子就是姜嫌現任女友。

台中外役監逃犯逃獄竟是為了見女友，在板橋火車站前遭逮。(警方提供)

姜嫌6日中午搭乘前妻駕駛的自小客車在台中女監門口下車後，見四下無人立即步行逃逸，警方收到獄方通報後立即成立專案小組，調閱周邊監視影像，鎖定犯嫌頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲，深色球鞋步行往市區方向離去。

根據調閱監視器，姜嫌步行一段距離後，隨即搭乘計程車前往台中高鐵站搭車北上，警方7日下午4點左右確認掌握姜嫌行蹤，鎖定其騎乘的機車，並通報新北市警察局全面協助攔查，下午5點45分在板橋火車站前遭板橋分局及中市第四分局員警攔查、逮補，由四分局警方將姜嫌押解回台中。

根據判決書，姜男原在雲林擔任司機，後來因欠下鉅款，2018年間侵佔公司貨款39萬元，被依侵占罪判刑6月；2020年7月偷工地的H鋼，即將離去時被工地負責人發現出聲制止，姜嫌當下踩油門輾過導致工地負責人骨折，被依準強盜罪判6年後入監服刑。