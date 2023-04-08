五角大廈調查外洩美國與北約機密烏克蘭情報

據稱外洩的美國和北約機密烏克蘭軍事情報在社群網上瘋傳，而五角大廈正在調查相關的螢幕截圖。

據CNN新聞網和路透7日報導，3名美國官員周五說，涉及在幕後運作的，很可能是俄羅斯，或是親俄羅斯分子。

美國官員說，這些文件是真正的幻燈片，屬於五角大廈製作，有關俄烏戰爭更多日常情資的一部分，但部分文件似乎經過變造，以減少俄軍的死傷人數。不過，他們也說，這是個人評估，並非正式調查的一部分。

而烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在Telegram上說，他認為俄羅斯是幕後黑手。他指出，這些文件是假的，和烏克蘭實際的計畫毫無關係，依據的是大量捏造的情資。

但無論文件的真假，都凸顯出重點在於烏克蘭打算「何時」展開反攻，還有俄烏對交戰各有什麼準備。其中一份名為「美國，盟軍與夥伴烏克蘭空軍戰力建構」（US, Allied & Partner UAF Combat Power Build.）的文件顯示，這份2月的機密報告列出了烏克蘭手中某些西方武器系統的數量，並估計後續將交付的武器系統，還有烏克蘭部隊已接受，或預期將完成的武器系統訓練。

另有一份名為「俄羅斯/烏克蘭聯合參謀部J3/4/5 每日更新（D+370）」的機密文件中，則列出了J3美軍聯合參謀部指揮作戰任務、J4後勤與工程作業，還有J5戰略，計畫和政策建議等提案。而D+370所意味的，則是俄羅斯侵略烏克蘭第370天。

第3份文件則是上面標示著「最高機密」的地圖，顯示截至3月1日的衝突狀況，其中標示出俄烏營級部隊的據點和規模，還有估計的雙方戰損。而美國官員認為，這部分文件經過竄改，文件上說，俄軍有16,000—17,500人陣亡，但實際人數卻遠比這高。