臺中一對就讀國中、國小的兄妹檔6日早上搭公車上學，瞌睡蟲不退過站未下，直到新烏日火車站才猛然驚醒，赫見人生地不熟，嚇得不知如何是好原地躇躊。幸好熱心司機通報警方，並迅速聯繫上母親，才由母親趕來載去上學，也結束了一場上學驚魂記。

臺中市政府警察局烏日分局三和派出所警員陳奕心、陳威傑於6日上午接獲報案，表示有兩名小孩搭公車睡過站。不知是否是因為清明連假後第一天上學還沒收心，員警到場時發現是一對小兄妹，兄妹檔眼眶泛淚指稱搭公車去上學不小心睡過站，下車後才知道已到了10公里之遙的新烏日火車站，想轉搭前往學校的公車，卻不知道如何搭乘。

台中一對小兄妹搭車上學一起睡過站 ，醒來後發現竟在10公里遠外的烏日，嚇得兩人都傻了。(戴志揚翻攝)

台中一對小兄妹搭車上學一起睡過站 ，醒來後發現竟在10公里遠外的烏日，嚇得兩人都傻了，幸好員警立刻協助找到母親才化解一場尷尬。(戴志揚翻攝)

員警見兄妹飽受驚嚇，先予以安撫，並帶返所協助通知家長，所幸哥哥記得媽媽的手機號碼，順利聯繫兩兄妹的母親。而兩兄妹的媽媽也在員警通知後半小時到達派出所並將兄妹載去上學，對於員警暖舉表達謝意。

臺中市政府警察局烏日分局三和派出所所長楊儒陸呼籲家長若因工作繁忙無法接送學童上下學，請家長提供小孩足以辨識身分、或得以連繫家長的方式，以免發生小孩迷路走失時無法即時協助聯繫家長，並且要注意小孩的作息以免造成上學遲到情形。