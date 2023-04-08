美國漫畫《大力水手》「卜派」吃了菠菜罐頭，瞬間精力充沛；醫師指出，在現實中，菠菜也真的很營養，可以促進心血管及消化系統的健康、增強免疫力，也對眼睛有益。

高齡醫學內科醫師傅裕翔在臉書發文寫下菠菜的4大好處，第一是促進心血管健康，菠菜中含有豐富的葉酸和鈣質，對心臟和血管非常有益；葉酸可以減少同半胱氨酸，進而降低心臟病和中風的風險。此外，鈣質有助於降低血壓，減少動脈硬化風險。

菠菜可以增強免疫力。傅裕翔指出，菠菜中含有豐富的維生素C和抗氧化劑，有助於增強免疫系統，提高身體的抵抗力。維生素C可以促進白血球的產生，幫助身體抵禦細菌和病毒的入侵；抗氧化劑可以防止自由基的形成，減少罹患疾病的風險。

另外，菠菜能促進消化系統健康，菠菜中含有豐富的膳食纖維，對消化系統非常有益；膳食纖維可以促進腸道蠕動，預防便秘及其他消化問題。

傅裕翔表示，菠菜中含有豐富的類胡蘿蔔素和維生素A，對眼睛有益。類胡蘿蔔素可以保護視網膜免受氧化損傷，降低患視網膜疾病的風險；維生素A可以促進視網膜的生長和發育，改善視力。