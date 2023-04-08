高市養工處7日已責請交通局將超萌「待轉區區」磨除完成。（楊舒婷攝）

超萌待轉區！高雄市建工路與大順路口因道路重新刨鋪，未將原本的待轉區白字塗蓋，竟出現「待轉區區」字樣，讓待轉的路人不免多看幾眼。高市養工處對此回應，因新舊刨鋪範圍交界未即時進行更新，養工處於以後辦理道路刨鋪時，一併將路口標線更新；而舊有的「待轉區區」標線7日也已派工磨除完成。

為了因應輕軌施工，高雄建工與大順路路口重新規畫道路，並將路面重新刨鋪，沒想到施工廠商竟未將原先的待轉格字樣塗蓋掉，就印刷上新的待轉區字樣，新舊字樣的交疊下，意外出現了「待轉區區」這個萌翻路人的路上造景。

記者8日實地走訪該處待轉區時，道路表面的字樣已重新印上正確的「待轉區」，短暫出現的超萌「待轉區區」也成絕響。不過經常經過該處待轉的吳小姐表示，之前就有注意到字樣重疊的狀況，認為對於待轉一事無傷大雅，反倒看了疊字心情會莫名的被療癒。

而此可愛景象也被臉書粉專Care高雄貼出，但風向倒是與路人不同，就有網友狠酸「東京品質的道路」、「道路視力大考驗」和提出「道路驗收能過關？」等言論。

養工處在接獲通報後也立刻責請交通局處理，表示辦理道路刨鋪單位甚多，為符合道路標線標誌規定，由交通局提供標線調整配置圖辦理新鋪面標線更新；查該處因新舊刨鋪範圍交界未即時進行更新，養工處於以後辦理道路刨鋪時，一併將路口標線一併更新，而該處舊有標線已派工磨除完成。