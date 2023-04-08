火箭很快就找到為了低迷戰績負責的「替罪羔羊」，那就是總教練西拉斯！早已無緣本季季後賽的火箭，預計最快下周就宣布開除西拉斯，畢竟他執掌火箭3個球季期間，僅拿57勝177敗、勝率2成44戰績，暴龍總教練納斯與前雷霆總教練史考特布魯克斯將是接任的兩大熱門人選。

其實火箭近年戰績如此低迷，也怪不了西拉斯，因為自從西拉斯2020年11月接任火箭教頭後，沒多久就把哈登與韋斯布魯克交易出去，只留下一堆年紀不到21歲的年輕球員進行重建，西拉斯自然想要幫助火箭重新振作都很困難，如今面臨下台負責只能認命。

目前最有可能接任火箭帥位的人選，還是曾帶過哈登的布魯克斯，他的例行賽生涯執教戰績521勝414敗，季後賽戰績49勝48敗，由於火箭最近盛傳考慮把哈登重新從七六人挖回，找來布魯克斯執教當然比較合哈登的胃口，只是不知道哈登真的有打算回歸休士頓嗎？