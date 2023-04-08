臺中一名醫美診所負責人7年前與一名所內護理師發生婚外情，護理師挨告辯稱2人僅交往1年多就分手，正宮卻在去年才提告，超過2年求償時效；法官認為沒有直接證據稱正宮當年已知此事，正宮也說她在3年前才被診所同事告密此事，法官認為小三曾傳訊息給男方「有時候都還會高潮好幾次」，判需賠60萬。

判決書指出，人妻主張與丈夫結婚20年，丈夫卻在7年前開始外遇，她對小三提告求償100萬；小三雖承認有親密對話、性行為等事實，但稱2人已於民國108年就分手，正宮卻在去年才提告，已超過侵權行為請求權2年短期時效；法官認為人妻在106年曾傳訊息給小三「我已經注意很久了，你不讀就代表有問題。我不需再提醒你我是黃太太吧」，對方則否認婚外情。

此外，正宮106年曾說「我決不沒證據就指責，等你看到大家就難看了」，人夫108年也曾傳訊息給小三「我們只能選擇『讓』」、「就當作算了吧」，法官內容中未明確論及人妻所為何種事情致丈夫、小三需退讓；人妻證稱，她是從其他員工耳聞丈夫與被告有親密關係，109年8月她從診所會計獲得二人的私密對話才知悉，這2年一直猶豫是否提告。

法官審酌人夫與小三對話，小三說「喜歡你舔…我覺得有時候都還會高潮好幾次，高潮細節都有抓到點」，丈夫回應「我喜愛你高潮…會想要讓你跟旁觀者都高潮」，小三還說「寶貝我今天月經來，晚上還要跟我睡覺嗎，好可惜不能愛愛了」，法官認為小三擔任護理師，每月薪資收入約3萬餘元，判賠60萬。