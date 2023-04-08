北京大學新結構經濟學研究院院長、國家發展研究院名譽院長林毅夫8日在大陸《經濟日報》頭版撰文指出，高品質發展，是以高品質為導向的發展，在發展基礎上實現高品質，這就需要完整、準確、全面貫徹新發展理念。

林毅夫表示，創新，是引領發展的第一動力，從發展階段來看，中國大陸當前在創新方面具備三個優勢。一是後發優勢。作為開發中國家，除了原始創新，還擁有引進消化吸收再創新作為創新來源的後來者優勢。二是換道超車優勢。以數位為生產要素的新經濟方興未艾，其特性是新技術研發週期較短、人力資本投入較大。三是新型舉國體制的優勢。遭遇國際格局加速演進、外部打壓遏制而被「卡脖子」的問題，是中國在利用後發優勢進行追趕時面對的困難。

除了這些創新優勢，中國還有人口品質紅利的優勢。實現經濟增長，最重要的是有效勞動。而且，人工智慧的發展也將減輕勞動力數量對經濟增長帶來的挑戰。

同時，中國還具有很強的國內市場優勢。按照購買力平價計算，中國已經是世界第一大市場，即使用市場匯率計算，也是世界第二大市場。

林毅夫表示，綜合來看，中國經濟還有很大的增長潛力。當然，這是從供給側的技術可能性分析得出的結論。在落實過程中，還需要考慮實現雙碳目標、綠色發展、縮小地區和城鄉差距、照顧弱勢群體以及應對國內外各種「黑天鵝」「灰犀牛」問題。若能用好上述優勢並穩妥解決好這些問題，每年實現平穩的經濟中高速增長是完全有可能的。

林毅夫強調，發展是解決一切問題的基礎和關鍵。發揮潛在優勢，擴大開放、增強合作、提振信心，讓經濟實際增長率盡可能接近潛在增長率，對中國和世界都至關重要。

第一，擴大開放有利於中國和世界。從中國角度看，實行對外開放，充分利用國內國際兩個市場兩種資源，是取得增長奇跡的重要原因，也是未來中國經濟成功實現高品質發展的關鍵。同時，中國的開放和發展也是其他國家的機遇。數據顯示，2008年以來，中國每年為世界經濟增長的貢獻在25％至30％之間，如果能保持這一貢獻率，其他國家出於自身就業、社會穩定和發展的考慮，會高度重視中國大市場，中國也將因此獲得有利於自身發展的國際環境。具體而言，應進一步促進外貿穩規模、優結構，合理縮減外資准入負面清單，高標準落實外資國民待遇，全面優化營商環境，對接高標準國際經貿規則，推進制度型開放，打造對外開放新高地，等等。以擴大開放實現國內國際雙循環，既是強國建設、民族復興的需要，也是應對化解外部風險的最好辦法。

第二，增強合作是必由之路。目前中國和發達國家的收入水準、勞動生產率以及產業結構、技術水準相比，還有不小差距，同時這也表明中國在技術創新和產業升級上還有很大空間。而創新是經濟高品質發展的基礎，對此，中國不僅要展開與其他國家的技術合作，還要在政策協調、全球治理、綠色環保等方面增強國際合作，互利共贏共同發展。

第三，提振信心需要從供給和需求兩方面入手。當企業對經濟增長的信心不足，未來預期轉弱，投資將隨之下降，帶來供給的減少，從而衝擊供應鏈，並進一步傳導影響就業形勢。當個人對經濟增長的信心不足，就業和收入的預期下降，消費和最終需求將會明顯收縮。可以說，對經濟增長而言，信心比黃金更重要。未來的經濟政策，一方面需要提升企業家和投資者的信心，另一方面也要增強消費者對收入增長的信心。