法新社報導，北韓數週以來測試了官媒形容的這種水下核無人艇，並試射洲際彈道飛彈。

北韓中央通信社（KCNA）提到：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）的國防科學研究機構於4月4日到7日執行了水下戰略武器系統測試。」

「水下核攻擊無人艇『海嘯-2』（Haeil-2）…航行了1000公里的模擬水下距離。」

北韓中央通信社補充表示：「測試彈頭精準地在水中引爆。這場測試完美證明了這款水下戰略武器系統的可靠及其致命攻擊能力。」

路透社報導，雖然分析人士質疑這種水下載具是否已準備好部署，他們認為，北韓正在向華府和首爾當局展示多樣化的核運載能力。

北韓3月23日宣稱已測試一種能發動「放射性海嘯」的水下核攻擊無人艇，同時把朝鮮半島區域安全情勢惡化歸咎於美韓聯合軍演。

北韓領導人金正恩下令加速生產武器級核材料後，衛星影像也顯示北韓主要核子設施出現高度活動。