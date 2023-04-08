蘋果iPhone在二手市場保值度向來打趴安卓（Android）手機，但隨著iPhone 14推出半年後，外界好奇這支手機掉價幅度，令人意外的是，iPhone 14貶值率高達30%，比iPhone 13僅跌價23.4%來得高，，而iPhone 14 Pro Max 128GB貶值幅度僅為13.6%表現最佳，最慘的是iPhone 14 512GB損失40.1%價值。

科技網站9to5 Mac周四（6日）報導，援引美國二手交易網站Sellcell最新數據，市面上三款手機來做折舊比較，其中iPhone 14和 Pixel 7已經上市半年，三星Galaxy S23系列於2 月剛到貨，因此選擇一個月和兩個月的折舊時間範圍。

在上市一個月後，iPhone 14貶值幅度為32.3%， Galaxy S23 和 Pixel 7平均折舊率分別為 41.1% 和43.1%。

二個月後，新款iPhone價值稍微提高，但安卓機持續跌價。iPhone 14損失31%的價值，而Galaxy S23和Pixel 7平均損失43.3%、 45.9%。

至於保值率最高的手機，iPhone 14系列中，Pro Max 128GB在兩個月後貶值幅度僅為13.6%，令人印象深刻，Galaxy手機是S23 Plus 256GB，貶值36.4%最低，Pixel 7 Pro 128GB則貶值39.4%。

值得留意是，手機容量愈大價格也掉愈快，iPhone 14 512GB損失40.1%價值最慘，其次iPhone 14 Pro 1TB損失39.8%，iPhone 14 PLUS 512GB貶值39.2%。

儘管 iPhone 14保值率遠高於競爭對手，但前一代iPhone 13系列表現更好，兩個月後平均僅跌價23.4%，而iPhone 14系列平均貶值率為31%。

快科技報導，面對iPhone 14驚人貶值幅度，有分析師表示，可能是手機生命周期縮短和全球不景氣，加上蘋果創新無法有感突破，導致蘋果新機貶值速度加快，未來這種情況可能會持續。

手機達人也認為，iPhone保值率高也不是件好事，意味著蘋果每年給果粉緩慢「擠牙膏」，壓縮新機大幅升級的空間。