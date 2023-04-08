知名網紅、模特兒林倩在IG擁有31萬粉絲，最近她出國到義大利工作兼旅遊，常在網上分享美照的她，近日曬出一張在飯店陽台疑似坐在白色床墊上享受披薩的美照，如今有網友在《Dcard》發文痛批她「瓜（誇）張，力氣真的滿大的」，也有人質疑她會不會弄髒床墊，對此，媒體詢問到林倩的助理，對方澄清只是用椅子和床單擺成很像床墊的樣子，請大家不要過度聯想。

據知，網紅林倩幾年前拍攝一張賀年主題的照片走紅，當時她身穿黃色短版旗袍，和舞獅站在斑馬線上，後面搭配的背景是充滿台灣味等紅綠燈的機車騎士們，引來許多旅遊平台轉發，而她平時拍攝美照多半有主題和構圖，喜愛和當地背景搭配出有故事的照片，使她獲得不少人氣。

然而近日林倩到義大利工作，離開前在限時動態寫下：「退房前自己造景，夢幻程度成（更）上一層樓，快沒時間了，披薩吃很快。」照片中可見她像是將床墊移到房間陽台，看似優雅地吃著披薩，6日網友在《Dcard》發文，以「林倩在國外飯店這樣做⋯？」為主題，好奇問：「這樣把床鋪拖到陽台拍照也太誇張了吧」。

對此，網友回應：「雖然很缺德，不過可以這樣拉出去，她副業是不是搬家工人」、「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「我只在乎最後有沒有搬回去，其他，被套，床單，枕頭套都會清洗，只是床鋪有沒有歸位」、「其實真的沒有很好看，感覺太擠了，單純站在陽台上吃披薩就很好呀」。而據《華視新聞》報導，林倩助理代為緩頰強調其實她底下做的是椅子，只是布置得像床墊，之後也有把椅子放回原位，飯店也沒有有意見，希望大家別再以訛傳訛誤解。