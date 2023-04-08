The Pelicans have ruled out Zion Williamson for the Play-In Tournament and his status is in doubt for start of potential playoff berth as well. https://t.co/IKmYMPT5qq — Shams Charania (@ShamsCharania) April 7, 2023

原本一度以為快要看到「爆鞋哥」錫安威廉森傷癒復出的鵜鶘球迷，這下子恐怕希望落空了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞8日爆料，錫安威廉森不太可能在下周開打的附加賽出場，自從1月2日腿筋受傷缺陣的他，將繼續進行復健，鵜鶘對他的復出保持謹慎態度。

鵜鶘總管大衛葛瑞芬更是把話直接說死，除了強調球隊已經排除錫安威廉森在附加賽上場的可能性，當前最好情況就是他能在季後賽首輪期間開始隨隊訓練，但前提是鵜鶘要有辦法闖進季後賽首輪才行，目前排在西區第8的鵜鶘，附加賽對手很可能是湖人。

「關於錫安威廉森何時可以開始訓練，一切都跟他的恢復情況有關，跟我們戰績毫無關係，截止目前為止，他還沒到達可以回到球場的水準，在還沒達標前，我們不會讓他進行5對5訓練，」大衛葛瑞芬表示，「當他開始找回自己，他會告訴我們替下個階段做好準備，但他現在還沒有。」