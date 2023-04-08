《美股》耶穌受難日 周五美股休市 09:072023/04/08 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周五（4月7日）美國適逢耶穌受難日假期，美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今早晚偏涼、明起連六日暖如夏 南部上看35度 新美館4月15日開園 金曲歌王歌后獻唱 台股4月衝關 聚焦雙王法說 #耶穌受難日 #美股休市 #周五 #美股 #4月 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東青年學院潮州教室 4月啟動 04:102023/04/08 地方新聞 合歡山高山杜鵑花季登場 假日實施交管 04:102023/04/08 地方新聞 訂單回升 聚陽、冠星Q1業績月月高 04:102023/04/08 證券．權證 《台北股市》景氣藍燈台股首季仍彈25% 美股超級財報週本月中下旬登場 10:072023/04/08 財經 ATM領現4月10日登場 郵局臨櫃4月17日開放 04:102023/04/08 財經焦點 歐洲領袖接力 歐盟外交首長13日訪中 04:102023/04/08 產業財經 北部今偏涼 明起6天飆35度！颱風生成機率曝 07:272023/04/08 生活 朴恩斌軋宋慧喬 李星民拚孫錫久 04:102023/04/08 娛樂新聞 農民憂鳳梨價崩 南市府農業局：產銷無虞 04:102023/04/08 地方新聞 日月千禧蛋糕 觸動媽媽舌尖 04:102023/04/08 產業．科技 14檔雙高一低 蓄勢上攻 04:102023/04/08 財經要聞 逾半數球員認澄清湖球場危險 她批：市長面子比選手安全重要 09:492023/04/08 生活 搭公車捷運火車 17日起免戴口罩 04:102023/04/08 生活新聞 百貨精品齊備 遠勝國外 04:102023/04/08 時尚消費 新光三越購物節買氣噴發 台中店首日業績創22年新高 04:102023/04/08 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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