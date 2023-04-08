中職球員工會昨(7)日發出聲明，針對4座球場進行使用者調查，逾半數球員指出澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮，高雄市政府決定即日起停止澄清湖棒球場租借。對此，國民黨高雄市議員白喬茵爆料，棒球工會早在4月3日場勘時就發現場地不堪使用，但當時市府無視工會示警，仍在4月4、5以及7日讓球員繼續使用這個危險的場地。

針對有逾半數球員認為澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮，高雄市政府體育發展局局長侯尊堯表示，今年一、二月台鋼雄鷹密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，三月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。高市府停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計五月底前完成。

對此，白喬茵昨在臉書指出，棒球工會早在4月3日場勘時就已發現場地不堪使用，直接向在場的聯盟球團跟運發局表達不建議進行比賽的立場，不知當時市府是否礙於球團聯盟有門票壓力所以心存僥倖，竟無視工會的示警，仍在4月4、5以及7日讓球員繼續使用這個危險的場地。

「不就還好沒人出意外！」白喬茵提到，這個月原本還有二軍比賽準備在澄清湖舉行，這些二軍也可能會受傷，球團不能抱持受傷一個再換一個的心態吧？白喬茵強調，高市府既然身為場地租借者，該思考的就不只是幫市長把面子做足，讓高雄職棒打好打滿，更有責任把關場上選手的權益和安全，「市府一開始不聽勸，最後逼得棒球工會不得不公開發表聲明保護選手，我就問，陳其邁你是真心愛棒球嗎？」