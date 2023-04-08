中央氣象局預報指出，氣溫方面，北部及宜蘭低溫約在15到17度，其他地區普遍在17到20度，白天高溫上，北部及宜蘭回升不明顯，高溫僅18、19度，整天感受偏涼，中部及臺東約20到23度，南部仍有25、26度左右的高溫，南部地區仍有日夜溫差。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(8日)鋒面雨帶已遠離，西半部多雲時晴，花、東偶有零星飄雨的機率；白天陽光下氣溫微升，早晚因輻射冷卻，仍偏涼、微冷。各地區平地氣溫：北部14至22度，中部16至29度，南部17至31度，東部15至28度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(9日)日至下週五(14日)連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升；下週一至週五、白天「暖如夏」(北台高溫升至30度、南部則升至35度左右)、各地早晚仍微涼。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬及美國(GFS)模式模擬皆顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率約為20％，應持續觀察。以氣候平均而言，「西北太平洋」至今尚未有颱風生成，算是有點晚。颱風歷史資料亦顯示，一百多年來(1911至2022年)「4月颱」侵台，只發生過一次，機率可謂「微乎其微」，最新模式模擬的路徑亦顯示，無侵台疑慮(通過菲律賓、進入南海；或逼近菲律賓，再轉向東北大迴轉)。