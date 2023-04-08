（中央社記者潘智義台北7日電）美國西岸洛杉磯與長灘港今天驚傳無預警罷工，航運界人士指出，美西碼頭工會（ILWU）、太平洋海事協會（PMA）正在協商新約之際，兩個碼頭工人到班人數不足，無法作業。

業界人士解釋，洛杉磯與長灘港當地時間4月6日晚間6時，晚班應到班碼頭工人的人數不足，導致碼頭無法作業，並非正式的罷工。

業界人士表示，兩個碼頭有部分工人沒上工，除排休之外，剛好遇上碼頭沒有船靠泊，所以到底是否為罷工，仍需觀察排休的工人到美國時間週五是否上工，才能判斷到底是罷工，或僅是休假。

上海集裝箱出口指數（SCFI）今天上漲33.15點至956.93點，漲幅3.58%，呈現連續兩週上漲。

此次美西碼頭傳出罷工事件尚待證實，對於運價是否因此上漲，航運業者表示，若碼頭工人未上工時間短暫，並不至於影響航運市場供需，價格波動不會太大；但若真是罷工，時間拖長，美西運價可能上漲，進一步帶動整體運價上揚。