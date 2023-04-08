一名網友分享說，出社會工作10年，每年存個50萬，到了35歲應該也要有500萬的存款，很好奇35歲沒500萬的人多嗎？引起網友討論，不少人看了哀號說，一年都賺不到50萬是要怎麼存。另根據行政院主計總處統計，2021年台灣薪資中位數才50.6萬，代表至少有一半的人年薪不到50萬，更別說要年存50萬了。

一名網友昨在PTT上詢問，他很好奇35歲的人，假設只有工作10年，也就是25歲以前的各種工作或是打工經驗都不算，每年存個50萬左右，35歲應該也要存到500萬了吧？很想知道35歲還沒有500萬的人多嗎？

貼文引起網友討論，不少人看完猛吐槽說，不是每個人的生活都順風順水，更何況可以從25歲起就每年存50萬的人，根本是超級少數的強者。「25歲起一年能存50萬很猛」、「一年50萬？媽媽給的零用錢？」、「年收入都沒50萬是要怎麼存」、「一年存50萬，一個月要存4萬1000元」、「當大家都是年薪百萬，而且不吃不喝嗎？」

另有網友表示，根據行政院主計總處統計，2021年台灣薪資中位數才50.6萬，這意味著至少有一半的人年薪不到50萬，這些人根本無法年存50萬，而那些年薪有超過50萬的人，又有多少能年存50萬？房租、房貸與家庭開銷加起來10幾萬就飛了。