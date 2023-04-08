有「爵士一哥」稱號的愛樂電台主持人沈鴻元去年罹患膽管癌，治療後好轉，昨（7日）出現發燒症狀，1小時後驚傳猝逝，享年49歲。醫師指出，膽管癌初期症狀不明顯，出現皮膚癢、黃疸、眼睛泛黃及小便呈茶褐色等症狀，通常已經是晚期，預後不佳，有「隱藏版癌王」之稱。

亞洲膽管癌發生率及死亡率攀升，我國前駐泰代表李應元、資深歌手美黛、香港資深藝人沈殿霞均因膽管癌病逝。根據國健署統計，109年膽管癌確診人數為1263人，與108年的1170人相比增幅達7.9％。

台灣癌症基金會指出，大多出現在肝臟內的膽管癌，症狀不明顯，有時會有右上側腹痛或噁心、食慾不振及體重減輕等症狀；只有出現在肝門或總膽管附近的膽管癌，才會因為膽管阻塞而造成皮膚癢、黃疸、眼睛泛黃及小便呈茶褐色等症狀。

一旦確診為膽管癌，外科手術為優先選擇，醫師通常會把腫瘤及附近的病灶切除乾淨，但外科手術常面臨兩難，主要是長在肝門或總膽管附近的膽管癌，附近的血管及神經相當多，手術難度很高；長在肝臟裡面的膽管癌雖較容易手術切除，卻因症狀不明顯，往往到了末期才被診斷出來，預後不佳。

如果膽管癌長在肝臟裡面，外科手術的5年存活率為25～33％；如果腫瘤長在肝門或總膽管附近，外科手術的5年存活率更低，只剩10～15％。