早年曾在長紅電視劇《包青天》擔任武術導演的蘇沅峯，近日傳出在上海家中猝逝，往生一周後才被發現，享壽約60多歲。聞此，過去在《包青天》演出「最帥展昭」的何家勁昨(7日)上午悲痛發文證實，他更表示：「當年所有經典武術動作大部分都是峯哥設計！唉！一位亦師亦友的好兄弟！」

據知，蘇沅峯不僅是武術指導，也拍攝過《七俠五義》、《回家的誘惑》、《梁山伯祝英台》、《嫦娥》、《我一定要成功》，他的作品一向節奏快，並帶有大量華麗絢麗設計劇情為特色，擅長描寫角色之間的摩擦，後來他到大陸工作拍神話劇，作品包括《劉海戲金蟾》和《天天有喜》，在湖南衛視獨家播出。

焦恩俊、何家勁紛紛發文哀悼。（圖／翻攝自焦恩俊Chiao、何家勁kennyho微博）

昨何家勁聽聞昔日老搭檔過世，曬出蘇沅峯舊照說：「剛剛傳來一個壞消息！當年包青天武術總導演蘇沅峯先生不幸離世！當年所有經典武術動作大部分都是峯哥設計！唉！一位亦師亦友的好兄弟！峯哥！一路走好！」，而焦恩俊曾在《七俠五義》跟蘇沅峰合作，感慨說：「只因為有您，我才能演七五的展昭」。

焦恩俊更希望下輩子能再遇見蘇沅峰，表示：「如有來生，我們再一起創造更多的好戲」，網友見此回應：「包青天貢獻了好多經典武打名場面。太可惜了。一路走好」、「蘇導一路走好。感恩帶給我們《包青天》裡，那麼精彩的武術動作」、「感謝蘇導的知遇之恩，一路走好」、「真的很感恩他能給焦叔一個機會，我們才能欣賞到這麼好的作品」。