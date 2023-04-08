有些人容易因對方釋出一些關心而產生好感，《小鐵星座》運勢專欄分享容易愛上別人的前3名星座男，依序是雙子男、射手男、金牛男只要有些微的好感，就容易陷入愛河中，且他們也不會想過多，只想著如何追求到手。
▍第三名：金牛男
金牛男對於愛情一開始就害怕受到傷害，因總是過於在乎別人感受，以至於失去自我，容易演變成不平衡關係。而他們在戀愛中也容易變得消極，所以原本一段簡單美好的愛情，最終卻變得複雜。
▍第二名：射手男
射手男對於愛情的觀念是先求有再說，認為過多的研究只會錯失機會，所以當某個異性對他們展現愛意並主動出擊時，往往不會想過多，就會毫不猶豫和對方在一起。
▍第一名：雙子男
雙子男在愛情中只要對對方有些微的好感，就會變得很投入，且不惜花大手筆在對方身上，若目標一直堅定不移也就算了，可是他們因感情豐富，會見一個就愛一個，而這樣的個性也讓他們被冠上渣男稱號。
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