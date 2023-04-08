現場畫面曝光，只見整輛客運橫躺在橋下，擋風玻璃噴飛，車身疑似懸空，兩側車身卡在樹叢中，數名搜救人員在客運下方的溪中用擔架抬出噴飛的傷者。（豐濱鄉公所提供）

現場畫面曝光，只見整輛客運橫躺在橋下，擋風玻璃噴飛，車身疑似懸空，兩側車身卡在樹叢中，數名搜救人員在客運下方的溪中用擔架抬出噴飛的傷者。（豐濱鄉公所提供）

花蓮重大車禍！花蓮客運遊覽車與轎車對撞 整輛翻落橋下4人傷

台11線花蓮豐濱鄉村今（8）早發生公車對撞轎車，公車從3層樓橋上墜落，車上包括駕駛共5人，甚至有乘客被拋出車外，目前仍有1人未被救出；現場畫面曝光，只見整輛客運橫躺在橋下，擋風玻璃噴飛，車身疑似懸空，兩側車身卡在樹叢中，數名搜救人員在客運下方的溪中用擔架抬出噴飛的傷者。

車禍發生在上午7時許，約在台11線豐濱村新建消防隊附近。根據目擊者描述，一輛花蓮客運車由北往南行駛，不明原因和由南向北行駛的小客車對撞，公車衝破陸橋護欄（深橋），摔下邊坡。

因激烈撞擊，花蓮客運車頭嚴重受損，客運車內有5人，司機受困車內，消防人員趕到用破壞器材，救出司機，乘客陸續被救出送醫，仍有１人卡在車內，但都有意識，對消防人員呼喚有回應。

當時鄉長邱福順要去大港口部落參加公祭，正好經過，也和許多熱心村民，一同加入救人行列。目前包括消防隊、鳳林警分局都到現場處理。