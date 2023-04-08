【全程字幕】感動到哭！「獨派現身」喊馬英九我愛你 徐巧芯與他握手：藍綠和解了

獨派教授、綠營名嘴許維智日前曾於政論節目表示，只要前總統馬英九赴陸行程敢喊出「中華民國」4個字，就會號召獨派教授到機場接機，基進黨女醫吳欣岱也在臉書開噴台北市議員徐巧芯。對此，淡江大學助理教授何景榮直言，昨（7）天機場只有看到基進黨的年輕人，實際獲得利益的獨派名人都沒出現。

何景榮在今（8）日臉書撰文表示，在電視上吹牛、爽領通告費的是許維智；在媒體前擦脂抹粉、爽當明星的是吳欣岱。結果打賭打輸了，被推出來出洋相、當炮灰的卻是台灣基進的青年黨工。

對於這群看著比他學生大不了幾歲，滿腔熱血、懷抱憧憬的年輕人，何景榮不忍苛責，卻恍然大悟，原來就是有吳欣岱這種無恥政客擔任黨務高層，有好處自己爽、出事基層年輕人扛。

何景榮嘆氣，如果發生戰爭，會到第一線跟對方斡旋、甚至站出來擋子彈的，可能是我何景榮這個中年肥宅，也可能是獨派最討厭的「死咬不放」徐巧芯 ，但絕對不會是獨享甜頭、消費同志、臨陣脫逃的吳欣岱。