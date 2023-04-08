英國天團S Club 7於1999年在歌壇竄紅，唱紅過許多膾炙人口的歌曲，日前才宣布回歸並啟動巡迴，未料，成員之一的保羅凱特莫爾（Paul Cattermole）驚傳離世，享年46歲，死因尚未公布。

S Club 7出道至今25年，唱紅過《S Club Party》、《Don’t Stop Movin’》等歌曲，其中一首《BRING IT ALL BACK》更是歌壇天后蔡依林《DON'T STOP》的原曲，未料，今年2月宣布重磅回樂壇，並公布巡迴演出計畫，讓所有樂迷引頸期盼，卻傳出成員保羅凱特莫爾於6日離世；對此，他的家人發聲明宣布死訊，官方隨後也證實噩耗，指出死因尚未確定，但警方調查後確認沒有可疑狀況，呼籲外界多給家人隱私空間。

S Club 7成員得知噩耗後，悲痛發文表示：「無法用言語形容所有人的悲痛，很幸運生命中曾有保羅出現，生前留下的美好回憶，將被我們深深的懷念」，經紀人西蒙富勒（Simon Fuller）耳聞消息後同樣感到悲痛，發文哀悼：「保羅對流行音樂粉絲來說是一道亮光」。

S Club 7於1999年出道後便竄紅，專輯銷量在全球狂賣超過1000萬張，其中4首單曲曾登上英國前十名單曲冠軍，還榮獲過兩項英國音樂大獎，主演的電視劇《Miami 7》也創下超高收視率，不過2003年成員為了發展個人事業，決定各自單飛，該團形同解散，沒想到今年2月宣布10月將在英國與愛爾蘭舉辦巡演，卻傳出保羅凱特莫爾離世噩耗，如今7人將永遠確定6缺1。